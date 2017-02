Berlin: Figurentheater Grashüpfer |

Alt-Treptow. Das Figurentheater Grashüpfer lädt am 17. Februar um 18 Uhr zu einem Märchenabend am Feuer in eine echte mongolische Jurte ein. Es erzählen Helga Gottschalk, Sigrid Schubert und Henrik Rosenquist Andersen. Erwachsene zahlen sieben, Kinder fünf Euro Eintritt. Reservierung unter 53 69 51 50, das Figurentheater befindet sich in der Puschkinallee 16a, Nähe S-Bahnhof Treptower Park. RD