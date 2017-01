Qualifikation für die DOMINION®-Meisterschaft 2016/2017

Der Irrlicht e.V. präsentiert ein Qualifikationsturnier zur Deutschen DOMINION®-Meisterschaft 2016/2017 in der WeltenSchmiede am Sonntag, dem 22.01.2017!

Vom Kleingrundbesitzer zum mächtigen Herrscher eines Imperiums ...Das ist Dein Ziel, wenn Du Dich auf das Abenteuer DOMINION® einlässt.Dafür baust Du Dörfer und Bibliotheken, eroberst neue Provinzen, verdienst Gold und Silber und errichtest Dir einen eigenen Thronsaal. Mit jedem Zug wächst Dein DOMINION® – doch nur wer richtig taktiert und zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen trifft, wird zum Schluss als Sieger vom Tisch gehen und zur Deutschen Dominion Meisterschaft nach Altenburg fahren.Das Finale der Meisterschaft findet am 29. April 2017 in Altenburg / Thüringen statt. Dort wird dann der Deutsche DOMINION®-Meister 2016/2017 gekürt.Meldet Euch gleich für das Turnier in der WeltenSchmiede an und qualifiziert Euch!Außerdem könnt ihr euch auf Domion-Welt.de die aktuellen Turnierunterlagen und Spielpläne herunterladen sowie die neuesten Impressionen der beendeten Qualifikationsturniere anschauen.Wir freuen uns auf Euch!