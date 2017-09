Stadt-Land-Spielt! & ICECOOL

„Stadt-Land-Spielt!“ lädt auch dieses Jahr wieder alle ein zum spielen!



Dabei können die Besucher den ganzen Tag nach Herzenslust Spiele ausprobieren und testen. Es gibt keine Einstiegshürden oder Berührungsängste:

Kompetente Spieleerklärer stehen bereit, um jedem das passende Spiel zu zeigen und zu erklären.

Im Rahmen von "Stadt-Land-Spielt!" finde auch ein Ice Cool Turnier bei uns statt - 14.30 Uhr.

Hallo Ihr coolen Schnipser, im Rahmen von Stadt-Land-Spielt! findet bei uns ein ICECOOL Turnier statt.Bei ICECOOL schwänzen die coolsten Pinguinschüler der „Ice-School“ die letzte Stunde und rutschen stattdessen auf der Suche nach einem kleinen Snack in den Gängen herum. Doch der Hausmeister hat den Fisch gerochen und ist ihnen dicht auf den Fersen: Der alte Spielverderber versucht die kleinen Schwänzer zu erwischen und die Schülerausweise zu kassieren. Wer hat den richtigen Schnipp und schnappt sich alle Fische, um sie in Sicherheit zu schnabulieren?Also meldet Euch bei uns an und macht mit, wenn wir die beste Schnipserin suchen.Die Anmeldung erfolgt über unsere Email post [at] irrlicht-verein.de, oder hier als Kommentar.Ihr könnt auch pünktlich zum Turnierstart da sein, um noch einzusteigen, falls noch genug Plätze frei sind.Der Veranstalter hat leider nicht viele Versionen zur verfügung gestellt.Deswegen bitten wir Euch, Euer eigenes Spiel mitzubringen, falls vorhanden, damit es nicht zu Wartezeiten kommt, wenn nicht genug Spiele zur Verfügung stehen.

Und natürlich gibt es auch wieder die kleinen Geschenke der letzten Jahre.



Also kommt vorbei und spielt mit – wir freuen uns auf viele große und kleine spielbegeisterte Besucher!