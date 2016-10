Zirkusfestival mit Flüchtlingen

Alt-Treptow.

Der Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi lädt vom 4. bis 6. November zum Festival „Heimatsphere“ ein. Was ist eigentlich Heimat? Wo ist meine? Und welche Bedeutung hat sie für mich? Diese und weitere Fragen sind Gegenstand des Projekts. Rund 50 Nachwuchsartisten aus dem Kiez und Flüchtlinge aus örtlichen Unterkünften haben sich in Akrobatik, Tanz, Musik und Theater mit dem Thema beschäftigt. Die Eröffnung ist am Freitag um 19 Uhr, am Sonnabend beginnt das Programm um 11 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr. Alle Veranstaltungen finden im Zirkuszelt an der Bouchéstraße 74 statt, der Eintritt ist frei. Infos unter

54 49 01 50. Das komplette Programm steht unter www.cabuwazi.de