Berlin: Rathaus Treptow |

Plänterwald. Weil der historische Treptower Ratssaal am Donnerstag für Filmaufnahmen benötigt wird, tagen die Bezirksverordneten ausnahmsweise einen Tag früher, nämlich am Mittwoch, 16. November. Sitzungsbeginn ist aber wie immer um 16.30 Uhr, Besucher sind dazu in der Neuen Krugallee 4 willkommen. RD