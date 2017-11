Berlin: Rathaus Treptow |

Plänterwald. Die vorletzte Tagung der Bezirksverordneten in diesem Jahr beginnt am 16. November um 16.30 Uhr im Rathaus Treptow, Neue Krugallee 4. Die Sitzung ist wie immer öffentlich, Gäste sind gern gesehen. In den Sitzungspausen besteht auch die Möglichkeit, mit Verordneten und Stadträten ins Gespräch zu kommen. RD