Erinnerung an das Kriegsende 1945

Russen feierten "Tag des Sieges" in Treptow

Alt-Treptow. Das 1949 eingeweihte Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park ist die letzte Ruhestätte von rund 7000 in den letzten Kriegstagen 1945 gefallenen russischen Soldaten.

Traditionell feiert hier die russische Kommunity den "Tag des Sieges", wie das Kriegsende in Russland bezeichnet wird. Mit dabei wie schon im Vorjahr die "Nachtwölfe", eine Putin nahe stehende Rockergruppe. Vielfach wird der Tag auch für Mummenschanz genutzt, immer wieder sind selbst Kinder zu sehen, die in Uniformen der untergegangenen Sowjetunion gesteckt werden. Auch Hammer und Sichel, die Symbole der Kommunisten, werden von vielen Besuchern des Ehrenmals gezeigt. Der 9. Mai wird in Russland und verbündeten ehemaligen Sowjetrepubliken als "Tag des Sieges" begangen. In den baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland dagegen wird dieser Tag nicht offiziell gefeiert.