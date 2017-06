Kiezgespräch zu steigenden Mieten

Berlin: Bürgerbüro Harald Moritz |

Alt-Treptow. Zum Kiezgespräch lädt Abgeordnetenhausmitglied Harald Moritz (Bündnis 90/Grüne) am 10. Juli ein. Ab 19 Uhr geht es in seinem Bürgerbüro, Karl-Kunger-Straße 68, um steigende Mieten in Berlin und bündnisgrüne Lösungsvorschläge. Zu Gast sind Katrin Schmidberger, mietenpolitischen Sprecherin der Fraktion im Abgeordnetenhaus, sowie Jochen Biedermann, Stadtrat für Stadtentwicklung in Neukölln. sim