Berlin: Rathaus Treptow |

Plänterwald. Am 20. Juli tagen die Bezirksverordneten zum letzten Mal vor der zweimonatigen Sommerpause. Die Sitzung im Rathaus Treptow, Neue Krugallee 4, beginnt um 16.30 Uhr. Besucher sind willkommen, in den Pausen besteht die Möglichkeit, mit den Lokalpolitikern ins Gespräch zu kommen. Die nächste BVV-Tagung findet dann wieder am 26. September statt. RD