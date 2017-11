Gemeindebasar für guten Zweck

Berlin: Bekenntniskirche |

Alt-Treptow. Der Gemeindebasar der Bekenntniskirche, Plesser Straße 3-4, findet am Sonnabend, 18. November von 14 bis 18 Uhr statt. Verkauft werden Hausrat, Bekleidung, Bücher und Trödel. Es gibt Kaffee und Kuchen, Suppe, Bratwurst und Glühwein. Der Erlös des Basars geht an gemeinnützige Projekte, ein Drittel nach Nepal, ein Drittel an den Abenteuer- und Bauspielplatz Kuhfuß und ein Drittel ist für die Gemeinde bestimmt. sim