Alt-Treptow.

Das Deutsche Rote Kreuz sucht dringend Blutspender, ganz besonders Erstspender sind willkommen. Das Mindestalter beträgt 18, das Höchstalter für Erstspender 65 Jahre, bitte Ausweis mitbringen. Nächste Spendenaktionen: am 19. Juni von 16 bis 19 Uhr in der Bouché-Grundschule, Bouchéstraße 5-10, und am 21. Juni von 15 bis 19 Uhr in der Grundschule am Berg, Köpenicker Straße 31 im Ortsteil Altglienicke. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

0800/119 49 11.