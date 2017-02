Zurück in Beruf oder Ausbildung

Berlin: Campus Kiezspindel |

Köpenick. Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt aus der Agentur für Arbeit Berlin Süd und dem Jobcenter Treptow-Köpenick bieten in Zusammenarbeit mit der bezirklichen Gleichstellungsbeauftragten ihr individuelles Beratungsformat weiter an. Es richtet sich an (Allein-) Erziehende, Arbeitssuchende, Wiedereinsteiger und Rückkehrer. Das Besondere ist, dass die Beauftragten persönlich vor Ort sind. Motiv ist die nach wie vor schwierige Situation von Alleinerziehenden und Frauen, wieder in das Arbeitsleben einzusteigen und Familie und Beruf oder Familie und Ausbildung zu vereinbaren. Die Beratung findet an jedem dritten Donnerstag im Monat jeweils von 9 bis 11 Uhr statt, das nächste Mal am 16. Februar auf dem Campus Kiezspindel, Rudower Straße 37 in Köpenick. Infos unter 902 97 23 06. sim