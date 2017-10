Diebesgut kam nicht weit

Altglienicke.

Eine von einer Baustelle an der Semmelweisstraße gestohlene Rüttelplatte fand sich ein paar Stunden später am Hohenzollerndamm in Wilmersdorf wieder an. Ein Bauarbeiter hatte am 18. Oktober gegen 7.30 Uhr das Fehlen der Baumaschine bemerkt und die Polizei informiert. Da die Rüttelplatte mit einem GPS-Chip ausgestattet war, konnten die Beamten das Diebesgut schnell orten. Mehrere Stunden später rückte eine Polizeistreife am per Funk übermittelten Standort an. Dort waren drei Diebe im Alter von 32, 36 und 50 Jahren gerade dabei, das Gerät aus einem Opel in einen Mercedes Transporter umzuladen. Sie wurden festgenommen und die Beute sichergestellt.