Altglienicke. In der Evangelischen Kirche Altglienicke an der Semmelweißstraße erklingen am 19. November um 17 Uhr barocke Melodien von Luigi Boccherini. Seine Streichtrios erzählen von höfischen Szenen, von Tänzen, von Gesellschaften und Liebesstelldicheins. Clemens Goldberg spielt auf einem fünfseitigen Barockcello, begleitet von Christoph Timpe und Christian Voß auf der Barockvioline. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. RD