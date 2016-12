Definitiv eine Touristenattraktion - Die Friedrichstraße in Berlin

ine äußerst bekannte Straße ist die Friedrichstraße, die in Berlin-Mitte und Kreuzberg gelegen ist. Ihr Name soll an den Kurfürsten Friedrich den Dritten erinnern, der von 1688 bis 1713 geherrscht hatte.



Vor 300 Jahren war das landschaftliche Erscheinungsbild rund um die Friedrichsstraße noch ganz anders. Es wurde großteils geprägt durch Äcker und Weiden. Erst durch den Verkauf der landwirtschaftlichen Flächen wurde es möglich, rund herum zahlreiche, heute historische Gebäude zu errichten. Des Weiteren kreuzt die Friedrichsstraße die Straße Unter den Linden. An dieser Kreuzung war und ist immer noch einiges los. Zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Straße zählt auch der Checkpoint Charlie. Eine weitere Attraktion ist auch das Internationale Handelszentrum, das Metropoltheater oder auch das russische Haus.

