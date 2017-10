Performance auf dem Hochseil

Berlin: Schönefelder Chaussee 231 |

Altglienicke. Am 25. Oktober spannt Cabuwazi seine Seile in sechs Metern Höhe auf der Grünfläche neben der Schönefelder Chaussee 231, Ecke Siriusstraße und zeigt eine Hochseil-Performance, die es sonst nur im Zirkus gibt. Sie ist der Höhepunkt für 15 junge Frauen und Männer, die über Wochen hinweg das Balancieren geübt haben. Das Projekt ist Teil einer Kooperation mit dem „Centre Européen de Funambulisme“ in Brüssel, einer belgischen Zirkusschule für Amateur-Künstler, und dem französischen Hochseilkünstler Denis Josselin. Die Performance findet von 15 bis 18 Uhr statt, der Eintritt ist frei. sim