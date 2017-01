Neueröffnungsfeier des CDU Bürgerbüros in Altglienicke

Berlin: Berlin |

Liebe Bürgerinnen und Bürger,



am 18.September 2016 wurde das Berliner Abgeordnetenhaus neu gewählt. Für die kommenden fünf Jahre darf ich unseren Bezirk Treptow-Köpenick weiterhin im Berliner Parlament vertreten. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.



Wie Sie es vielleicht aus der Presse entnommen haben, sind wir mit dem CDU Bürgerbüro aus Baumschulenweg nach Altglienicke umgezogen.



Pünktlich zum Frauentag am 08. März 2017, laden wir Sie herzlich ab 15:00 Uhr zur Neueröffnung des CDU Bürgerbüros in Altglienicke in der Grünauer Str. 9, 12524 ein.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Herzlichst Ihre Katrin Vogel MdA