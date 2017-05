Blick hinter die Zirkuskulissen

Alt-Treptow.

Für 13. Mai lädt der Kinderzirkus Cabuwazi zum „Tag des offenen Zeltes“ in die Bouchéstraße 74 ein. Von 15 bis 19 Uhr gibt es dort einen Kinderflohmarkt, Kinder zeigen ihre artistischen Fähigkeiten und es gibt die Möglichkeit, im Rahmen von Workshops selbst als Nachwuchsartist tätig zu werden. Rund um das Cabuwazi-Zelt in der Venusstraße 90 in Altglienicke wird am gleichen Tag ein großes Kinderfest gefeiert. Auch dort geht es von 14 bis 18 Uhr hoch her, mit einer bunten Zirkusparade, Bastelständen und artistischen Darbietungen im großen Zelt. An beiden Standorten ist der Eintritt frei.