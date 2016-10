Berlin: Ladenpassage Siriusstraße |

Altglienicke. Die Hochbeete vor der Ladenpassage in der Siriusstraße "blühen auf". In den vergangenen Wochen war die viele Jahre vernachlässigte Grünanlage von Ehrenamtlichen aus dem Kosmosviertel gereinigt und neu bepflanzt worden. Am 21. Oktober wird ab 16 Uhr mit einem kleinen Fest die Einweihung gefeiert. RD