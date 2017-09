Ihre Blutspenden werden gebraucht

Altglienicke.

Am 20. September wartet ein DRK-Team in der Grundschule am Pegasuseck, Pegasuseck 5, von 15.30 bis 19.30 Uhr auf Blutspender. Spenden kann, wer mindestens 18 Jahre alt und gesund ist, bitte Ausweis mitbringen. Wer zum ersten Mal Blut spendet, darf noch nicht den 65. Geburtstag begangen haben. Weitere Termine unter0800/119 49 11. Wissenswertes unter www.blutspende-nordost.de