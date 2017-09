Ärgerliches 2:2-Remis für VSG

Altglienicke. Der Regionalligist ist am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Lokomotive Leipzig nur zu einem 2:2 (0:0)-Unentschieden gekommen. Die Punkteteilung war für die Altglienicker insofern ärgerlich, da sie die klar bessere Mannschaft waren und erst in der 90. Minute den 2:2-Ausgleich kassierten. Zuvor hatten Mattuschka per Foulelfmeter (54.) sowie Kahlert (73.) für die VSG getroffen. Beide Leipziger Tore gingen auf das Konto von Malone (64., 90.). „Der Spielausgang fühlt sich für uns wie eine Niederlage an“, sagte Altglienickes Trainer Miroslav Jagatic. „Vor dem Spiel hätte ich ein Remis unterschrieben,

nun eher nicht.“ Doch an solchen Erlebnissen könne sein Team nur wachsen, fügte er hinzu.



Im nächsten Spiel müssen die Altglienicker zwar auswärts ran, besonders weit ist ihre Reise allerdings nicht: Die VSG gastiert am Freitagabend beim Ortsnachbarn Babelsberg 03 (19 Uhr, Karl-Liebknecht-Stadion).

