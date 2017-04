Altglienicke siegt in Brieselang

Altglienicke. Die Elf von Trainer Simon Rösner hat am Sonnabend einen weiteren Schritt in Richtung Regionalliga gemacht. Im Gastspiel bei GW Brieselang gewannen die Altglienicker nach Toren von Kroll (76.) und Ujazdowski (90.) 2:0 und bleiben damit Tabellenführer der Oberliga.



Ihre gute Position festigen kann die VSG am Sonnabend im Heimspiel gegen Hertha 03 Zehlendorf (14 Uhr, Stadion Altglienicke).

Gefällt mir