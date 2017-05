Altglienicke spielt nur remis

Altglienicke. Die Mannschaft von Trainer Simon Rösner ist am vergangenen Sonntag nur knapp an einer Niederlage vorbeigeschrammt. Am Ende hieß es im Auswärtsspiel beim SV Altlüdersdorf 3:3 (2:2). Die VSG ging durch Tore von Mrkaljevic (3.) und Özcin (33.) zwar 2:0 in Führung, die Hausherren steckten jedoch nicht auf und drehten das Match. Nach Treffern von Cicek (36.) sowie Salhab (45., 62.) lag Altglienicke plötzlich 2:3 im Hintertreffen. Erst ein fragwürdiger Elfmeter in der 88. Minute führte schließlich noch zum Punkt, Brunnemann verwandelte zum 3:3.



In der Oberliga geht es am Sonnabend mit dem Heimspiel gegen Anker Wismar weiter (14 Uhr, Stadion Altglienicke).

