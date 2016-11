Ausgeruht nach Wismar

Altglienicke. Das Team des Trainerduos Rösner/ Kutrieb konnte am zurückliegenden Wochende die Füße hochlegen und entspannen, da die Oberliga pausierte. Ernst wird es für die VSG wieder am Sonnabend. Dann steht das Auswärtsspiel in Mecklenburg-Vorpommern bei Anker Wismar auf dem Programm. Das Ziel der Altglienicker ist klar, die Erfolgsserie von zuletzt sechs ungeschlagenen Spielen ausbauen und die Tabellenführung behaupten.

