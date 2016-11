Ex-Profis leiten Sieg ein

Altglienicke. Das Team des Trainerduos Rösner/ Kutrieb ist in der Oberliga einfach nicht zu stoppen. Am vergangenen Sonnabend schoss die VSG vor 125 Zuschauern den Stadtrivalen Hertha 06 mit 4:0 aus dem Stadion Altglienicke und verteidigte mit dem achten ungeschlagenen Spiel in Folge ihre Tabellenführung. Die beiden Ex-Profis Brunnemann (einst FC St. Pauli) und Mattuschka (1. FC Union) leiteten mit ihren Toren den Sieg ein. Ein Doppelpack von Mrkaljevic rundete

den perfekten Nachmittag ab.



Am Sonnabend ist die VSG auswärts bei Germania Schöneiche gefordert.

