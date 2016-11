Joker Marschel sticht

Altglienicke. Das Team des Trainerduos Rösner/Kutrieb hat sich mit einem Sieg aus der einwöchigen Oberliga-Pause zurückgemeldet. Die Altglienicker gewannen bei Anker Wismar am vorigen Sonnabend mit 2:1 und behaupteten durch

das nunmehr siebte ungeschlagene Spiel in Serie die Tabellenspitze. In Wismar bewies die VSG tolle Moral und einen langen Atem. Sie drehte einen 0:1-Rückstand noch in einen Sieg um – dank Treffer von Mattuschka und Joker Marschel, der eine Minute vor Schluss traf.



Am Wochenende ist Derbyzeit. Hertha 06 ist am Sonnabend zu Gast im Stadion Altglienicke. Anpfiff ist um 14 Uhr.

