Lesung im Bürgerhaus: Kultkicker Mattuschka stellt Biografie vor

Altglienicke. Der frühere Union-Kicker Torsten „Tusche“ Mattuschka wurde vom Sportjournalisten Matthias Koch mit dem Buch „Kultkicker mit Herz und Plauze“ gewürdigt (Berliner Woche berichtete).

Am 29. September lesen Autor und Spieler gemeinsam aus dem Buch. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Altglienicke, Ortolfstraße 182/184. Die Karten kosten drei Euro, es wird um Anmeldung per E-Mail an buergerverein@altglienicke24.de gebeten. Vor Ort gibt es das Buch für 14,90 Euro und „Tusche“ signiert es natürlich gerne.Torsten Mattuschka hat von 2005 bis 2014 in 299 Pflichtspielen bei den "Eisernen" 70 Tore geschossen. Nach einem Zwischenspiel bei Energie Cottbus kickt er seit 2016 beim Aufsteiger VSG Altglienicke.