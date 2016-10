Mattuschka rettet einen Punkt

Altglienicke. Die VSG hat in der Oberliga den dritten Sieg in Serie verpasst. Die Elf des Trainerduos Rösner/Kutrieb konnte nach zwischenzeitlichem Rückstand gegen GW Brieselang aber immerhin noch einen Teilerfolg verbuchen. Beim 2:2 am vorigen Sonnabend traf Mattuschka doppelt für Altglienicke, das weiterhin die Tabelle anführt.



Die nächste Aufgabe steht am Sonntag an. Dann tritt die VSG zum Derby beim FC Hertha 03 an. Die Partie wird um 14 Uhr im Ernst-Reuter-Sportfeld angepfiffen.

