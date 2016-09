Rote Karte als Knackpunkt

Altglienicke. Die Erfolgsserie des Oberliga-Aufsteigers ist gerissen. Die VSG kassierte am vorigen Sonntag gegen Hansa Rostock II ihre erste Saisonniederlage und büßte durch das 1:2 die Tabellenführung ein. Altglienicke führte durch Kroll

1:0. Dann aber ließ sich Fritsche zu einem groben Foul hinreißen. Der Schiri zückte Rot – und das Spiel kippte. „Mit seiner dummen Roten Karte ist´Fritsche für mich der Matchloser!“, so der Sportliche Leiter Daniel Böhm.



Am Sonntag (14 Uhr) ist die VSG auswärts beim FC Strausberg gefordert.

