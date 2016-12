Den Berliner Dom kennenlernen

Auf der so genannten Spreeinsel befindet sich eine Touristenattraktion - der Berliner Dom. Er ist eine Kirche für Menschen evangelischen Glaubens, die größte Kirche der Hauptstadt und ebenso eines ihrer Wahrzeichen.



Die Bauzeit des Doms ist 1894 bis 1905. Zuvor befand sich an selber Stelle auch eine Kirche, die dadurch ersetzt werden sollte.



Zugang zum Berliner Dom verschafft man sich am besten über den so genannten Lustgarten. Hier und auch bei den zahlreichen Nebengebäuden befinden sich noch heute Grablegen der Hohenzollern. Initiiert wurde der Neubau und somit der Abriss der anderen Kirche vom damaligen deutschen Kaiser Wilhelm dem Zweiten.



Der Berliner Dom mit seiner Hohenzollerngruft ist von großem geschichtlichem und kulturellem Wert und ein Denkmal der Historismusarchitektur.



Hier finden in regelmäßigen Abständen Gottesdienste der Gemeinde sowie Gottesdienste anlässlich der bedeutenden gesellschaftlichen Ereignissen Deutschlands statt.



In 50 Metern Höhe am Kuppelgang des Doms bietet sich ein schöner Ausblick auf das historische Stadtzentrum.

