Ende 2018 eröffnet ein Edeka Center an der Siriusstraße

Altglienicke. Die Tage der alten DDR-Kaufhalle an der Siriusstraße sind gezählt. Am 12. August ist der jetzige Edeka-Markt zum letzten Mal geöffnet, dann erfolgen der Abriss und Neubau.

Auch Rossmann kommt

Der viele Jahre von Kaiser’s genutzte Standort gehört zu den berlinweit 61 Märkten, die Edeka Anfang dieses Jahres übernommen hatte. Ein Ersatz für die kurz vor dem Ende der DDR errichtete Kaufhalle war bereits seit vielen Jahren geplant. Weil der frühere Regierende Bürgermeister Walter Momper mit seiner Planungsgesellschaft involviert war, wurde der marode Bau im Volksmund der Anwohner als "Momper-Ruine" bezeichnet. Die Planungen für einen Neubau waren mehrmals geändert und der Baubeginn verschoben worden.„Nach der technischen und vertrieblichen Integration steht jetzt für die von uns übernommenen Standorte die Modernisierungswelle an“, erklärt Edeka-Vertriebsleiter Mathias Pinnow.Bis Ende 2018 entsteht an der Siriusstraße ein Edeka Center mit rund 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Damit wird dann das Dreifache der jetzigen Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. In dem rund drei Millionen Euro teuren Neubau soll es rund 30 000 Artikel geben, mit Bedientheken für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Im Eingangsbereich ist ein Café geplant. Die neue Filiale erhält auch Kundentoiletten. Ergänzt wird der neue Markt durch eine Drogeriefiliale von Rossmann. Für Kunden stehen künftig 160 Parkplätze und Abstellmöglichkeiten für 80 Fahrräder zur Verfügung. Außerdem soll es eine Stromtankstelle für Elektrofahrzeuge geben.Größe und Einrichtung des Neubaus entsprechen ungefähr dem vor wenigen Wochen eröffneten Edeka am S-Bahnhof Schöneweide. Da es vor Ort keine Möglichkeit für einen Ausweichverkauf gibt, empfiehlt das Unternehmen für die Zeit der Bauarbeiten das Ausweichen auf diesen Markt.