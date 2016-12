Altglienicke.

Jetzt ging im Wegedornzentrum an der Semmelweisstraße zum letzten Mal der Richtkranz hoch. Bis Mai soll der letzte Bauabschnitt mit einem Getränkemarkt und 24 Wohnungen fertiggestellt sein. Die G & G Vermögensverwaltung hat in den vergangenen 15 Jahren rund 18 Millionen Euro am Standort investiert. Entstanden sind am Ufer des Teltowkanals ein Lidl-Markt, ein Drogeriemarkt, ein Blumengeschäft, eine Apotheke, ein Restaurant und mehrere Arztpraxen.