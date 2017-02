Die Künstler der Moderne

Berlin: VHS Baumschulenweg |

Henri Matisse, Paul Klee, Pablo Picasso und Max Beckmann werden zu den Malern der klassischen Moderne gezählt. Diese und andere große Meister des 20. Jahrhunderts sind Grundlage für einen Kurs der Volkshochschule, der am 22. Februar beginnt. An insgesamt sieben Terminen bis zum 5. April erfahren die Teilnehmer von der Kunstwissenschaftlerin Cornelia Hüge Wissenswertes zu dieser Malerei und ihren Schöpfern. Außerdem steht ein Besuch des Museums Berggruen auf dem Programm. Der Kurs findet jeweils ab 15.30 Uhr in der VHS, Baumschulenstraße 79/81, statt, die Gebühr beträgt 78,90, ermäßigt 46,35 Euro. Anmeldung und Information unter

902 97 40 55.