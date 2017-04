25 Jahre Frauenchor Cantabile - Festkonzert am 13.05.2017 16 Uhr

Seit 25 Jahren besteht der Chor unter der Leitung von Bettina Schmidt, die große Anforderungen an Qualität, Perfektion, an Harmonie und Präzision stellt, um bei den sangesfreudigen Mitgliedern ein hohes gesangliches Niveau und Können zu erreichen.

Die Frauen des Chores singen mit Freude und Begeisterung, die bei jedem Konzert auf das Publikum ausstrahlt. Umfangreich und anspruchsvoll ist das Repertoire, das sich der Chor erarbeitet hat: Werke des Barock, der Klassik und Romantik, aber auch zeitgenössische Kompositionen und Volkslieder gehören dazu. Viele Auftritte gab es im Laufe der Jahre in unserer Stadt, im Bode-Museum, in den Rathäusern, im Tierpark sowie im Rahmen der Berliner Chortage und zu Festveranstaltungen verschiedenster kultureller Einrichtungen.

Zurzeit hat der Chor 19 Mitglieder aller Altersstufen und

Berufsgruppen. Interessierte Sängerinnen sind willkommen.

Der Chor probt jeden Dienstag von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Friedenskirche in der Britzer Straße 1 in Niederschöneweide.

Ansprechpartnerin: Jeanette Schlüter, Tel. 030/ 67 65 383