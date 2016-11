Hildegad Knef 90. Geburtstag - letzte musikalische Veranstaltung!

Zum 5. Mal im Café Sack in Berlin Treptow !Liebe Knef-Freunde ! https://www.facebook.com/events/336419070049718/ Zum 5. Mal im Cafe´Sack !!! https://cafesack.files.wordpress.com/ …/plakat-cafe-sack-geb…Nach rund 6 Jahren erfolgreicher Lesungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist dies meine vorläufig letzte Veranstaltung, worin ich als Regisseur und Freund von Hilde über meine privaten und beruflichen Erlebnisse mit ihr - begleitet mit viel Musik von der Knef - mit witzigen, humorvollen aber auch melancholischen Anekdoten ganz privat aus dem Nähkästchen plaudere - bis hin zu ihrer Beerdigung...Sie werden überrascht sein. So nah war Ihnen Hilde noch nie...Inklusive Kaffee & Kuchen Eintritt nur € 8,50 !Café Sack - 12437 Berlin, Kiefholtzstr. 248, Tel. 5325445