Berlin: Café Behring |

Baumschulenweg. Nach rund vier Wochen Ausstellungszeit endet die diesjährige Kunstmeile am 12. Oktober. Bis dahin können in den beteiligten Geschäften rund um die Baumschulenstraße Fotos, Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen von rund 40 Künstlern besichtigt werden. Am 12. Oktober gibt es ab 18 Uhr im Café Behring, Behringstraße 6, eine Finissage. Dort besteht die Möglichkeit, mit vielen der beteiligten Künstler ins Gespräch zu kommen. RD