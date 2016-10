Poesiewerkstatt an der VHS

Berlin: Volkshochschule Treptow-Köpenick |

Baumschulenweg.

Eine Poesiewerkstatt für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es in der Volkshochschule Treptow-Köenick, Baumschulenstraße 79-81. In Spielformen der Poesie erfahren die Teilnehmer Sprache als Material, mit dem sie unbeschwert experimentieren können. In der Arbeit mit Bildern und Metaphern entwickeln sie die Fähigkeit, sich lebendig, anschaulich und originell auszudrücken. Der Kurs findet vom 4. bis 6. November statt und kostet 73, ermäßigt 42 Euro. Informationen und Anmeldung bis zum 28. Oktober unter www.berlin.de/vhs-treptow-koepenick/

902 97 40 55 oder post@vhstk.de