Sommermusik in der Kirche Baumschulenweg

Berlin: Kirche Baumschulenweg |

Am 1. Juni ertönen ab 19:30 Uhr in der Kirche Baumschulenweg Werke von C. Gesualdo, H. Schütz, J. Brahms, R. Mauersberger, K. Hessenberg, A. Pärt u.a.

Der Berliner Vokalkreis hat das Programm seiner diesjährigen Konzertreise unter das Motto "Da pacem" (Gib Frieden) gestellt. Im Mittelpunkt stehen Vertonungen der letzten Bitte aus dem lateinischen Messtext: "Dona nobis pacem" (Gib uns Frieden).

Der Berliner Vokalkreis ist ein gemischtstimmiger Kammerchor, dessen Mitglieder neben ihren Berufen einen bedeutenden Teil ihrer Freizeit anspruchsvoller Chormusik widmen. Das Programm der Konzertreise 2017, das auch Orgelmusik enthält, erklingt unter der Leitung des Potsdamer Kirchenmusikdirektors Matthias Jacob, der als Organist, Chorleiter und Hochschullehrer (Ev. Hochschule für Kirchenmusik Halle) tätig ist.