Viel los am Tag des Plänterwalds

Berlin: Waldschule Plänterwald |

Plänterwald. Am 18. Juni ist "Tag des Plänterwalds". Die Waldschule am Dammweg 1b lädt dazu ab 10.30 Uhr ein. Los geht es dann mit einer Försterwanderung. Treffpunkt ist am Rathaus Treptow, Neue Krugallee 4. In der Waldschule gibt es ab 12.30 Uhr ein Waldbuffet, ein Konzert der Jagdhornbläser sowie einen Meinungsaustausch zur Zukunft des Spreeparks. Von 14.30 bis 19 Uhr werden kraftspendenden und Unheil verhütenden Kräuter vorgestellt, die früher in der Zeit der Sommersonnenwende eine wichtige Rolle spielten. Sommerkränze werden gebunden und Kräuterbasteleien angefertigt. Dafür werden 1,50 Euro Gebühr erhoben. Informationen unter 53 00 09 70. sim