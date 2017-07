Weinfest mit Musik

Berlin: Späth'sche Baumschulen |

Baumschulenweg.

Sommerlicher Höhepunkt im Weingarten in den Späth’schen Baumschulen, Späthstraße 80/81, ist das Weinfest mit Winzern aus mehreren deutschen Anbauregionen und Livemusik. Gefeiert wird es am 29. und 30 Juli jeweils von 11 bis 20 Uhr. Außerdem wird die Pflanzenschau „Hortensien: Farbe für den sommerlichen Garten“ gezeigt (Sonnabend 9 bis 16 Uhr, Sonntag 10 bis 14 Uhr). Der Gräsergarten steht in schöner Pracht und die blaue Märchenhütte ist geöffnet. Das Späth-Arboretum bittet zum Spaziergang unter hohen Bäumen. Der Eintritt ist frei.