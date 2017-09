Schmuckes Piratenparadies

Zwei Spielplätze an der Kiefholzstraße erneuert

Baumschulenweg. Im Rahmen des Spielplatzsanierungsprogramms des Senats konnte das bezirkliche Straßen- und Grünflächenamt zwei Spielplätze an der Kiefholzstraße erneuern.

Jetzt wurde auch der Piratenspielplatz am Neuköllner Verbindungskanal fertig.Entstanden ist dort ein Spielparadies für junge Piraten bis 12 Jahre. Eine Kletterlandschaft im Stil einer Pirateninsel, Netze, eine kleine Seilbahn für Buddelsand. Dazu abenteuerliche Gestalten, die aus dem Buch „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson stammen könnten und selbst der Papagei, der viele der Seefahrer mit der Totenkopfflagge begleitete, darf nicht fehlen. Und sieht die Bank für die Eltern nicht aus wie eine Schatztruhe? Der Neubau des Spielplatzes hat rund 77 800 Euro gekostet. Bereits im Juli war der Spielplatz auf der anderen Seite der Kiefholzstraße erneuert worden. Hier wurden 98 000 Euro in Klettergerüste, Rutsche, Wackeltiere und eine Spiellok investiert. Auf beiden Spielplätzen waren die Geräte und Anlagen nach rund 20 Jahren verschlissen, es kam nur der Neubau in Frage. In diesem Jahr kann der Bezirk Treptow-Köpenick im Rahmen des Spielplatzsanierungsprogramms des Landes Berlin 335 000 Euro in die Erneuerung von öffentlichen Spielplätzen investieren. RD