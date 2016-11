Sprechstunden für Flüchtlinge

Berlin: Volkshochschule Treptow-Köpenick |

Baumschulenweg. Ab sofort finden an der Volkshochschule Treptow-Köpenick, Baumschulenstraße 79, regelmäßig dienstags Sprechstunden der Migrationsberatung statt.

Dort laufen zurzeit 30 Integrationskurse und 13 Deutschkurse für Flüchtlinge. In der Migrationsberatung sind Informationen und Vermittlung zu den folgenden Themen geplant: Orientierung in die neue Umgebung (Arbeiten, Wohnen, Familie, Gesundheit); Unterstützung bei der Kommunikation mit Ämtern und Behörden; erste Hilfestellungen und Vermittlung bei ausländerrechtlichen Fragestellungen.„Mit der Einrichtung des Angebots möchten wir möglichst viele Menschen erreichen und die Zusammenarbeit sowie den Austausch mit den verschiedenen, in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit tätigen Akteurinnen und Akteuren weiter verstärken“, so der bezirkliche Integrationsbeauftragte Gregor Postler.Die nächsten Termine der Sprechstunde sind am 15. und 29. November sowie am 6. und 20. Dezember jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr. Infos beim Integrationsbeauftragten Gregor Postler unter

902 97 23 07.