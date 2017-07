Mobile Mosterei im Einsatz

Berlin: Späth'sche Baumschulen |

Baumschulenweg.

Am 5. und 6. August kommt eine mobile Mosterei in die Späth’schen Baumschulen. Im Rahmen der Klarapfel-Tage wird Apfelmark hergestellt. Verarbeitet werden Äpfel von privaten Gärtnern, die Mindestmenge sind zehn Kilo. Geöffnet sind an beiden Tagen auch Hofcafé, Pflanzenverkauf und das nahe Arboretum. Besucher können den Gräserschaugarten bestaunen und Kinder in einer Märchenhütte Platz nehmen. Die Baumschulen befinden sich in der Späthstraße 80/81, geöffnet ist an beiden Tagen von 8 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.