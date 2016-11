Was müssen Eltern zusätzlich zahlen?

Elternpaar legt sich ungewollt mit Kita-Träger an

Biesdorf. Es ist riskant, sich mit einem Kita-Träger anzulegen. Diese Erfahrung machte in junges Elternpaar aus dem Lindenschwärmerweg.

Das junge Elternpaar verweigerte dem Kita-Träger ein Kreuzchen bei dem Vertrag über die Aufnahme ihres zweijährigen Sohnes in der Kita. Daraufhin strich der Träger den Sohn aus der Aufnahmeliste.Bei dem Träger handelt es sich um die BIP Mehlhornschulen Gesellschaft für Kreativitätspädagogik gGmbH. Diese lässt gegenwärtig an der Rapsweißlingstraße eine „Kreavititätskita“ bauen.Dajana und Christian Schwarz meldeten ihren Sohn Matthes im April 2015 bei dem Träger an. Anfang Oktober kam der Vertrag mit dem künftigen Kita-Betreiber. Darin sollten eine Reihe von Vertragsbedingungen durch Ankreuzen und Unterschrift bestätigt werden. Hierzu gehörte die zusätzliche Zahlung von 50 Euro im Monat für Leistungen der „Kreativpädagogik“ wie der Einsatz von Schauspielern oder Künstlern, den Ankauf von Tablets oder PCs und die Bereitstellung von Tanz-und Bewegungsräumen.„Davon war bis dahin nie die Rede und die Begründung der Kosten erschien uns nicht konkret genug“, sagt Dajana Schwarz. Die Eltern schickten den Vertrag unterschrieben mit allen Kreuzen zurück, bis auf dem zu diesem einen Punkt. Wenige Tage später bekamen sie von der BIP gGmbH mitgeteilt , der Kita-Platz für ihren Sohn sei nun für ein Geschwisterkind eines anderen Elternpaares reserviert.Ihr Sohn hat einen Platz in einer Kita am Glambecker Ring, etwa sechs Kilometer entfernt. Sie hatten sich mit dem neuen Kita-Platz für ihren Sohn ab kommendem Jahr eine Entlastung erhofft. „Wenn wir gewusst hätten, dass wir den Platz riskieren, hätten wir auch an dem Punkt unser Kreuz gemacht“, sagt Christian Schwarz. Das hätten sie inzwischen auch der Geschäftsführung der BIP mitgeteilt, diese sei aber bei der Ablehnung ihres Sohnes geblieben.„Bei uns werden Geschwisterkinder grundsätzlich vorrangig angenommen“, schreibt BIP-Geschäftsführerin Janine Luther auf Anfrage der Berliner Woche. Außerdem sei Voraussetzung für die Zusammenarbeit, dass die Eltern das pädagogische Konzept der Kita akzeptierten. Dies hätten die Eltern jedoch abgelehnt.Das Jugendamt sieht keine Handhabe zum Einschreiten, da das Kind einen Kita-Platz hat. Es bestätigt auch, dass Geschwisterkinder grundsätzlich bei der Vergabe von Plätzen Vorrang haben könnten.Offen sei, ob BIP die beschriebenen Leistungen extra anrechnen könne. Zuzahlungen würden in der Regel nur für Vollverpflegung erhoben. Personal und Sachkosten seien Bestandteil der Rahmenvergütung. „Dazu wird eine zuständige Mitarbeiterin der Senatsverwaltung für Bildung und Jugend sich noch einmal mit Frau Luther verständigen“, schreibt Familien- und Jugendstadträtin Juliane Witt (Die Linke). hari