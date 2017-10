Zuckerrübe und Umweltschutz

Berlin: Schloss Biesdorf |

Biesdorf. Die Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf lädt am Donnerstag, 12. Oktober, um 17.30 Uhr in Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf, zu einem Vortrag über den Zuckerrübenanbau ein. Der Vortrag schlägt einen Bogen von den ersten Versuchen durch Franz Carl Archard am Ende des 18. Jahrhunderts in Kaulsdorf, eine Zuckerrübe zu züchten, bis zu Problemen des Umweltschutzes heute. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule statt. Eintritt kostet vier Euro. hari