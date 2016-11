Einbrecher aufgespürt

Biesdorf.

Dank eines aufmerksamen Anwohners und des Einsatzes eines Polizeihubschraubers konnte die Polizei am Dienstag, 22. November, einen Einbrecher dingfest machen. Der Anwohner hatte gegen 3.30 Uhr in der Annenstraße gehört, wie eine Scheibe zersprang und sah kurz darauf, wie ein Mann über einen Grundstückszaun sprang. Die alarmierten Polizeibeamten sahen den flüchtenden Mann noch. Er entkam ihnen jedoch zunächst. Mit Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber gelang es ihnen eine Stunde später, den Flüchtigen in einem Gebüsch aufzuspüren und festzunehmen.