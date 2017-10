Berlin: Stadtteilzentrum Biesdorf |

Biesdorf. Das Dokumentar- und Kurzfilmforum zeigt am Montag, 6. November, um 18.30 Uhr im Stadtteilzentrum Biesdorf, Alt-Biesdorf 15, den Film „Made in GDR – alles über meine Freunde“. Der Film von Regisseur Olaf Kaiser umfasst rund 30 Jahre Zeitgeschichte von den letzten Jahren der DDR bis heute. Darin reflektiert der Regisseur in Form von Gesprächen mit Freunden diese Zeit. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kontakt zum Stadtteilzentrum unter 526 78 45 93. hari