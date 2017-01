Das ZKR lädt zum Artist Talk mit Manfred Butzmann über seine Plakate und künstlerischen Aktionen für den Umweltschutz in der DDR



Über den Künstler

Als Künstler der ehemaligen DDR arbeitet Manfred Butzmann seit 1977 im eigenen Auftrag, um schonungslos auf die Zerstörung der Natur durch den Menschen aufmerksam zu machen.In zahlreichen Plakaten und Aktionen im Stadtraum klagt er die Umweltverschmutzung, aber auch rücksichtslose Stadtentwicklung an. Dabei appelliert er an die Verantwortung und den Mut jedes Einzelnen, sich für den Schutz der Umwelt einzusetzen.Am 23. Februar 2017 wird die Kuratorin Jeannette Brabenetz mit Butzmann über sein künstlerisches Schaffen, sein politisches Engagement und das gesellschaftliche Klima in der DDR sprechen. Zu unserem Artist Talk „Aufklären und Einmischen – Manfred Butzmanns Aktionen zum Umweltschutz in der DDR“ laden wir Sie herzlich ein.Manfred Butzmann wurde 1942 in Potsdam geboren und nahm sein Graphikstudium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee auf. Seit 1970 ist er freischaffend tätig und veröffentlicht gesellschaftspolitische Plakate im eigenen Auftrag, fertigt aber auch Aquarelle und Aquatinten, wie sie in der Ausstellung AUFTRAG LANDSCHAFT zu sehen sind. Eine Auswahl seiner Plakate wurde jüngst in der Ausstellung Gegenstimmen. Kunst in der DDR 1976-1989 im Berliner Martin-Gropius-Bau gezeigt.