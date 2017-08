Ausstellung zum Kirchenjubiläum

Berlin: Krankenhauskirche im Wuhlgarten |

Biesdorf. Eine Jubiläumsausstellung wird am Freitag, 8. September, um 19 Uhr in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten, Brebacher Weg 15, eröffnet. Sie ist der Neueinweihung der Kirche vor 20 Jahren gewidmet. Sie vereint Arbeiten von Künstlern, deren Werke seitdem in Ausstellungen in der Kirche zu sehen waren. Das Spektrum reicht von Malerei und Grafik über Bildhauerei und Glaskunst sowie Metall-, Holz- und Steinkunst bis hin zu Keramik und Fotografie. Die Vernissage wird musikalisch von dem Organisten Mirlan Kasymaliev begleitet. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 26, November zu besichtigen. Öffnungszeiten sind täglich 14 bis 17 Uhr. Eintritt frei. hari