Benefizkonzert für eine Glocke

Berlin: Krankenhauskirche im Wuhlgarten

Biesdorf. Der Verein Wuhlgarten will im Kirchturm der Krankenhauskirche am Brebacher Weg wieder eine Glocke einbauen und erklingen lassen. Dazu ist er auf Spenden angewiesen Aus diesem Grund veranstaltet der Verein am Dienstag, 3. Oktober, um 17 Uhr in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten, Brebacher Weg 15, ein Benefizkonzert. Auf dem Programm stehen Sonaten für Flöte und Cembalo von Johann Sebastian Bach und weitere Musik von Arthur Honegger, Armin Thalheim und Carl Philipp Emanuel Bach. Es spielen Oliver Vogt (Flöte) und Armin Thalheim (Cembalo). Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird am Ausgang gebeten.hari